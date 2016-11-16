Александр Поветкин: "Я хочу выиграть у Стиверна, нокаутом или по очкам – не важно"

Российский тяжеловес Александр Поветкин подчеркнул в интервью "Известиям" в преддверии поединка с 38-летним Бермейном Стиверном, что в боях на таком уровне у соперников не бывает слабых мест. Бой за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

– Почему ваш бой пройдет в Екатеринбурге, а не в Москве?

– Россия – огромная страна, и у нас много любителей бокса. Я считаю, что люди из других городов заслуживают видеть высококачественные турниры. Чем больше турниров будет проходить в разных городах, тем быстрее будет идти процесс популяризации нашего вида спорта. Уверен, уральские болельщики тепло примут меня, а арена будет полностью заполнена.

– Досконально изучили Стиверна?

– Конечно. Мы вместе с моим тренерским штабом просмотрели его бои, ознакомились с его манерой вести поединки. Могу сказать, что достаточно хорошо осведомлен о своем сопернике. Сильные и слабые стороны? Знаете, на таком уровне у оппонентов не бывает слабых сторон. Бермейн – боксер, входящий в топ-10 лучших тяжеловесов мира. Конечно, есть кое-какие детали, на которые я обратил внимание, но этого я вам не расскажу, тут уж извините.

– Вы – ярко выраженный нокаутер. Рассчитываете закончить поединок досрочно?

– Я хочу одержать победу. Нокаутом или по очкам – не важно. Важно победить. Безусловно, одолеть столь мощного оппонента, отправив его на настил ринга, было бы яркой победой.