Александр Поветкин: "Стиверн обещал позаботиться обо мне"

Российский боксер Александр Поветкин пообещал ответить на ринге на слова Бермейна Стиверна, пообещавшего отправить в нокаут своего соперника в бою за звание "временного" чемпиона по версии WBC. Ранее канадец выразил уверенность в том, что именно он окажется победителем поединка.

– Стиверн обещал позаботиться обо мне, – сказал Поветкин. – Я могу сказать, что он достойный, сильный соперник. Расслабляться не нужно. Все увидите на ринге. (Сергей ФИШ)

Бермейн Стиверн: "Планирую нокаутировать Поветкина, и чем раньше, тем лучше"