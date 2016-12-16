Александр Поветкин: "Раз пять точно сдавал допинг-тесты во время подготовки к бою со Стиверном"

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что несколько раз сдавал допинг-тест во время подготовки к бою с канадцем Бермейном Стиверном. Поединок состоится 17 декабря в Екатеринбурге. Россиянин в мае должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона WBC, но он не состоялся, так как стало известно, что проба российского боксера дала положительный результат на мельдоний. Позднее WBC оправдал боксера, обязав его провести бой со Стиверном и в течение года пристальнее наблюдаться при допинг-тестировании.

- Вечером мы немного встряхнемся, может, на лапах постоим, - цитирует "Р-Спорт" Поветкина. - Хотим прогуляться по городу, воздухом подышать. Корь? Вроде мороз, не должно пристать. В Екатеринбурге я сдал один допинг-тест, а всего раз пять точно сдавал. Что тут поделать… Все нормально. Допинг-офицеры внезапно один раз появились: у нас был выходной, а они приехали и искали меня где-то в 8 утра, но потом через промоутеров дозвонились до меня, пришлось ехать и сдавать.

Поведение Стиверна меня вообще не напрягает. Шапку на взвешивание он, наверное, надел для того, чтобы косички не болтались. Я уже привык к такому их поведению. Перед боем и расслабляться нельзя, но и чересчур напрягаться нельзя. Вот перед боем я уже буду настраиваться, чтобы завести организм. Ведь если выйдешь "на расслабоне", можно тут же пропустить. Я всегда в себе уверен, я всегда иду побеждать. А так это бокс.