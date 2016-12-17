23:42 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Александр Поветкин: "Ощущение, будто Стиверн изначально не собирался со мной боксировать"

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Россиянин Александр Поветкин считает, что канадский боксер Бермейн Стиверн изначально не хотел боксировать с ним. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

– Наверное, Стиверн и не собирался боксировать, – приводит ТАСС слова Поветкина. – Это было видно в самом начале. У него глаза не горели, и вообще, было похоже, что он не тренировался. Какой смысл принимать какой-то допинг и провалиться на последнем тесте? Это все бессмысленно, не знаю, откуда он в моем организме, даже предположений нет. Когда узнал, было не по себе, очень сильно переживал.

"Поветкин грязный, как трехдолларовая купюра"
Поветкин: страх, отвращение и Дюопа

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883248

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Пионер 79

Стиверн то чист на допмнг.... и не надо мне писать типа...во всём виновата VADA надо и его (других) проверять....правило есть одно для всех!

15:30

Xenosag

Давно ясно, что с Доном Кингом дел лучше не иметь, он грязно отомстил Рябинскому за проигранный суд, это просто очевидно!

07:15

Vizioso

Ну а у Стиверна, допустим, вполне могло прямо противоположное мнение на этот счёт сложиться.

00:36

Borg-se

Подобные рассуждения о сопернике хороши после выяснения обстоятельств по основному вопросу. Но не до.

00:22

spetrov

В общем, да, смысла нет никакого. Надо разбираться.

23:59 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ