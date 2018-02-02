Александр Поветкин: "Нокаутировать Прайса? Я просто хочу показать хороший бокс и все придет"

Российский боксер Александр Поветкин не будет стремиться как можно раньше нокаутировать британца Дэвида Прайса в поединке, который пройдет 31 марта в Кардиффе. По словам россиянина, он постарается показать красивый бокс.

Поветкин проведен бой с Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям WBA и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

- Нокаутировать? Всегда, когда я хочу "вдарить", у меня ничего не получается. Я просто хочу показать хороший бокс и все придет, - цитирует ТАСС Поветкина. - Прайс - высокий соперник, а у меня есть какая-то проблема с высокими. Как лучше выходить на ближнюю дистанцию, показать свой бой - над этим мы сейчас будем работать.