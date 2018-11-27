Александр Поветкин не вошел в "15 лучших" по версии WBO

Российский боксер Александр Поветкин не вошел в обновленный список 15-ти лучших по версии WBO, хотя в октябре он находился там на 15-м месте. В сентябре он проиграл бой британцу Энтони Джошуа, и из-за этого не смог выиграть три чемпионских пояса по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, сообщает официальный сайт WBO.

Некоторое время назад прошла информация о том, что Поветкин собирается завершить свою карьеру. Однако он опроверг ее, заявив, что собирается провести следующий поединок в апреле в Англии. Александр является олимпийским чемпионом 2004 года, на профессиональном ринге он провел 36 боев, в которых одержал 34 победы (24 из них – нокаутом).

Изменения произошли и с позициями других российских боксеров. Так, например, Мурат Гассиев поднялся с девятой строчки рейтинга на восьмую. В своем последнем поединке, который состоялся 22 июля в Москве, спортсмен проиграл украинцу Александру Усику, уступив вместе с этим пояса по версиям WBA и IBF.