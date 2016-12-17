Александр Поветкин: "Какая-то традиция у них - за считанные дни до боя находить допинг"

Боксер Александр Поветкин выразил надежду на то, что WBC разберется в ситуации с его положительной допинг-пробой. Сегодня организация объявила, что у россиянина было найдено запрещенное вещество остарин. Это произошло за 20 часов до начала боя Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. В итоге поединок за титул чемпиона WBC был отменен.

- Я прошу прощения, что не получился бой со Стиверном, - приводит "Р-Спорт" слова Поветкина. - Какая-то традиция у них - за считанные дни до боя находить допинг. Я надеюсь, что разберутся, и все будет по справедливости. Я очень сильно переживал из-за случившегося. Стиверн, я считаю, приехал неподготовленным.