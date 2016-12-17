21:56 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Александр Поветкин: "Какая-то традиция у них - за считанные дни до боя находить допинг"

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Боксер Александр Поветкин выразил надежду на то, что WBC разберется в ситуации с его положительной допинг-пробой. Сегодня организация объявила, что у россиянина было найдено запрещенное вещество остарин. Это произошло за 20 часов до начала боя Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. В итоге поединок за титул чемпиона WBC был отменен.

- Я прошу прощения, что не получился бой со Стиверном, - приводит "Р-Спорт" слова Поветкина. - Какая-то традиция у них - за считанные дни до боя находить допинг. Я надеюсь, что разберутся, и все будет по справедливости. Я очень сильно переживал из-за случившегося. Стиверн, я считаю, приехал неподготовленным.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161217/1113901851.html

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Последний Легион

Kharyok1 __________________________________ Ну давай тогда мы тебя обвиним, что ты - гей, и никаких гвоздей.

00:24

Kharyok1

"А ничего другого, кроме мельдония, он до сих пор не "нажирался". Сейчас же проба Б ещё не анализировалась, история - очень странная и непонятная. Рано делать выводы и назначать виновных." Вы немного плаваете в Кодексе WADA, на основании которой проводятся соревнования и работает, в частности, WBC. Если проба "А" была положительной - спортсмен уже виновен. Точка. Но ему даётся на выбор - признаться и получить меньшую дисквалификацию, либо упорствовать и доказать свою невиновность при помощи вскрытия пробы "Б", предоставлением объяснений и т.д. Но это будет потом. Сейчас Поветкин виновен - и никаких гвоздей. Это вам не уголовный процесс. Тут сфера КОНТРАКТНОГО права. Она отличается от публичного.

00:13

Slim Taller

О как! Виноваты не те, кто употребляет,а те,кто находит.Вот же какие зловредные,небось ещё сами в котлеты его и подмешали.Политический заказ,не иначе.

23:42 17 декабря

Arkadiy1976

Какая-то традиция у них - перед соревнованиями пить допинг и сокрушаться, что его потом находят ))

23:32 17 декабря

Антимайдан

Kharyok1 =================== Для справки: ДОКАЗАНО, что Поветкин принимал мельдоний ДО его запрета. То есть - абсолютно законно. А ничего другого, кроме мельдония, он до сих пор не "нажирался". Сейчас же проба Б ещё не анализировалась, история - очень странная и непонятная. Рано делать выводы и назначать виновных.

22:21 17 декабря

Andre_Saratov

Они не пишут, они цитируют)

22:14 17 декабря

Kharyok1

Нет, не так. У кого-то традиция в считанные дни перед ответственными боями нажираться всякой дряни, а потом с этим и попадаться. А попавшись, рассуждать о степени подготовленности соперника. Просто картина Босха...

22:11 17 декабря

бронепоезд

А как же обещание про игнор?

22:10 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ