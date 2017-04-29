Александр Поветкин: "Бой Кличко - Джошуа - поединок равных соперников"

Российский боксер Александр Поветкин отметил, что в противостоянии Энтони Джошуа и Владимира Кличко нет фаворита. Бой за звание чемпиона мира по версии IBF, WBA и IBO состоится сегодня на стадионе "Уэмбли".
- Интересный бой двух равных соперников, - приводит "Мир бокса" слова Поветкина. - Оба боксера достойны победы, на стороне одного опыт, на стороне другого - молодость. Обязательно буду смотреть этот поединок, пусть победит сильнейший.
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http://www.vsenabox.ru/news/Alexander-Povetkin-o-boe-klichko-vladimir-entoni-dzhoshua-Pust-pobedit-silneishii/