Александр Лебзяк: "Поветкин – один из сильнейших тяжеловесов в мире"

Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк подчеркнул в интервью "Известиям" в преддверии боя за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном, что он уверен в победе россиянина. Он отметил: Поветкин находится в хорошей форме.

– Саша – замечательный боксер, – сказал Лебзяк. – Он достиг потрясающих высот не только в качестве профи, но и в любителях – стал олимпийским чемпионом. Сейчас он один из сильнейших тяжеловесов в мире. На счету Поветкина бесчисленное количество побед нокаутом и лишь одно поражение от Кличко. Канадский оппонент нашего тяжеловеса – непростой парень, но Саша сейчас в такой форме, что должен пройти его. Я отдаю предпочтение Поветкину.