Александр Лебзяк: "Макгрегора нельзя назвать клоуном, не каждый выдержит с Мейвезером 10 раундов"

Экс-главный тренер мужской сборной России Александр Лебзяк после боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором подчеркнул, что не каждый боец ММА может продержаться десять раундов в боксе. Специалист подчеркнул, что Мейвезер своей тактикой просто измотал Макгрегора, благодаря чему и добился победы техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Ажиотаж у этого боксерского боя был серьезный, всем было интересно увидеть, чем все это закончится, несмотря на то, что Макгрегор не является профессиональным боксером, – цитирует "Р-Спорт" Лебзяка. – Это бизнес. Нельзя так критиковать и называть Макгрегора клоуном из-за того, что он пошел в бокс. Не каждый боец ММА может продержаться десять раундов в боксе. И тем более – против Мейвезера.

Первые четыре-пять раундов Мейвезер ничего не делал, ушел в защиту, отвечал. Мейвезер же профессионал, на каждый раунд у него всегда есть определенная задача. Он просто измотал Макгрегора своей тактикой.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция