Александр Лебзяк: "Чахкиев вписал свое имя в историю бокса"

Экс-главный тренер мужской сборной России Александр Лебзяк считает, что Олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира по версии IBO в весовой категории до 90,71 кг Рахим Чахкиев, завершивший карьеру, уходит из бокса великим спортсменом. Лебзяк подчеркнул, что 34-летний боксер вписал свое имя в историю этого вида спорта.

– Это был хороший боец, Чахкиев уходит из бокса олимпийским чемпионом, а значит вписал свое имя в историю вида спорта, – цитирует ТАСС Лебзяка. – Как сложится его судьба дальше, не знаю, ему решать. Рахим уже не так молод, он сам принял это решение. Пусть в его карьере что-то получалось, что-то нет, но он уходит из бокса, сказав свое слово.

Напомним, что Чахкиев провел на профессиональном ринге 29 боев, одержав 26 побед и потерпев три поражения.