09:21 | БОКС — Профессиональный

Александр Лебзяк: "Бой Лебедева и Гассанова будет очень зрелищным"

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Бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк выразил мнение, что чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев является фаворитом в бою с обладателем пояса IBF Муратом Гассиевым. Поединок двух российских боксеров состоится 3 декабря в московском "Мегаспорте".

– Приятно, что за титул чемпиона мира будут сражаться российские ребята, – цитируют "Известия" Лебзяка. – Это говорит о том, что российская школа бокса дала миру двух отменных спортсменов, ставящих перед собой самые высокие цели и достигших значительных высот. Бой будет очень зрелищным – оба боксера любят сражаться, не "сушат" свои поединки, бьются сами и дают драться своим соперникам. Нам не стоит ожидать ранних нокаутов – ребята достаточно умны и опытны, между ними нет огромной разницы в классе. Если выбирать фаворита, то это Лебедев. Он опытнее своего соперника – думаю, победа будет за ним.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/647990

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