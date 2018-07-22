Александр Гвоздик: "Усик вовремя собрался и не оставил Гассиеву никаких шансов"

Временный чемпион WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик считает, что его соотечественник Александр Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева провел превосходную работу. Усик одержал победу единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

– Сложно увидеть изъяны, когда работа проделана превосходно, – цитирует "Р-Спорт" Гвоздика. – Александр все доказал в этом турнире. Мурат один раз зацепил Александр в первых раундах, собственно, это и был один локальный миниуспех. Такое могло повториться, но Саша вовремя собрался и не оставил никаких шансов.

Насчет перехода в тяжелый вес Саша грамотно примет решение сам. В "крузерах" Саша уже все доказал.

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