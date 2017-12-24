Александр Гвоздик: "Ковалев - мой друг. Бой с ним - в последнюю очередь"

Украинский боксер Александр Говздик отметил, что не хотел бы боя с Сергеем Ковалевым. По словам спортсмена, он считает россиянина своим другом.

- Я сказал своему менеджеру, что мы с Ковалевым друзья, - приводит Vringe слова Гвоздика. - Но в том случае, если не останется никаких других вариантов, я выйду против него. Если имеются иные опции, тогда Ковалев – один из последних в списке.