02:30 | Бокс — Профессиональный

Александр Гвоздик: "Ковалев - мой друг. Бой с ним - в последнюю очередь"


Украинский боксер Александр Говздик отметил, что не хотел бы боя с Сергеем Ковалевым. По словам спортсмена, он считает россиянина своим другом.

- Я сказал своему менеджеру, что мы с Ковалевым друзья, - приводит Vringe слова Гвоздика. - Но в том случае, если не останется никаких других вариантов, я выйду против него. Если имеются иные опции, тогда Ковалев – один из последних в списке.

Дополнительная информация

https://vringe.com/news/108622-aleksandr-gvozdik-ne-khochet-vykhodit-protiv-sergeya-kovalyeva.htm

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Материалы других СМИ
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