Александр Гвоздик: "Грустно, что Стивенсон получил травму, но это бокс"

Украинскому боксеру Александру Гвоздику после боя за титул чемпиона WBC в Квебеке против канадца Адониса Стивенсона неприятно, что его оппонент получил серьезную черепно-мозговую травму после его нокаутирующего удара.

Напомним, что после нокаута Стивенсон не смог подняться. Его увезли в больницу, где ввели в состояние искусственной комы. Стивенсон владел поясом на протяжении трех лет, это была его 10-я защита и первое поражение за 8 лет. На счету Гвоздика 16 побед и ни одного поражения.

– Это бокс, то же самое могло произойти и со мной, – приводит слова Гвоздика Boxingtalk. – Знаю, это грустно, но в то же время это моя работа и я делал на ринге то, что должен был делать, так же как и он. Так совпало, что такое произошло в нашем бою. Я желаю Адонису Стивенсону скорейшего выздоровления.

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