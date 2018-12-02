Александр Гвоздик: "Готов выйти на ринг с кем угодно в полутяжелом весе"

Украинский боксер Александр Гвоздик - о своей победе над Адонисом Стивенсоном. Он завоевал титул мира в полутяжелом весе по версии WBC.

- Эта победа значит для меня все, - цитирует украинца Boxingscene. - Я тренировался всю жизнь ради этого, и сегодня вся эта тяжелая работа окупилась. Присутствие Тедди Атласа в моем углу очень помогло мне. Он точно знал, что именно нужно говорить мне. Мы хорошо потренировались перед боем, и я знал, что отправлю его в нокаут. Адонис был великим чемпионом. Но пришло мое время, и я готов биться с кем угодно в этом дивизионе.

Напомним, Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде.