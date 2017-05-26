Александр Егоров: "Уорду не победить Ковалева в открытом бою"

Российский боксер Александр Егоров выразил уверенность в том, что его соотечественник Сергей Ковалев одержит победу над Андре Уордом во время боя-реванша. Данный поединок должен состояться 17 июня.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF американцу по решениям судей.

- Нас ждет очень хороший бой, и хочется, конечно, чтобы Урод не смазывал этот поединок, - приводит официальный сайт компании "Мир бокса" слова Егорова. - Хотя, скорее всего, именно это он и будет делать, так как Сергей очень жесткий боксер и американцу не выиграть в открытом бою.

Считаю, что Сергей подготовится на все 200 процентов, исключит те ошибки, которые сделал в первом бою. Те ошибки, которые допустил в тренировочном лагере. В одном из интервью он сам об этом говорил… Ковалев опытный боксер, умный и жесткий, он разберется. Буду за него болеть!