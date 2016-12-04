10:02 | БОКС — Профессиональный

Алан Дзагоев: "Очень рад, что Гассиев победил"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выразил радость по поводу победы Мурата Гассиева над Денисом Лебедевым в бою за звание чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Гассиев победил Лебедева в 12 раундах раздельным решением судей.

– Сегодня я поддерживал своего земляка, но в то же время болел за красивый бой. Отличный поединок, мне очень сильно понравился, буря эмоций, – цитирует "Р-Спорт" Дзагоева. – Я не такой эксперт в боксе, но эмоции сумасшедшие. Очень рад, что Мурат победил.

Я знал, что Денис Лебедев болельщик ЦСКА, поэтому в какой-то степени поддерживал и его. На самом деле я был за классный бой, но больше я все-таки болел за своего земляка, ничего не мог поделать против родной крови.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161204/1113204119.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Бергкамп 10

Бек_07_15_65 ну подколол)))

11:10

Бек_07_15_65

Бергкамп 10 Не неси бред))) осетины, а не осетинцы)

11:04

refes

Только он не победил, а получил победу решением судей.

10:52

Бергкамп 10

artfin48548 не неси бред!Дзагоев тоже Россиянин!они осетинцы оба вопрос в этом

10:42

artfin48548

Вапшето Гассиев россиянин...

10:27

waleriy

Еще один неадекват болеет за чужестранцев

10:17

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Материалы других СМИ