Алан Дзагоев: "Очень рад, что Гассиев победил"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выразил радость по поводу победы Мурата Гассиева над Денисом Лебедевым в бою за звание чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Гассиев победил Лебедева в 12 раундах раздельным решением судей.
– Сегодня я поддерживал своего земляка, но в то же время болел за красивый бой. Отличный поединок, мне очень сильно понравился, буря эмоций, – цитирует "Р-Спорт" Дзагоева. – Я не такой эксперт в боксе, но эмоции сумасшедшие. Очень рад, что Мурат победил.
Я знал, что Денис Лебедев болельщик ЦСКА, поэтому в какой-то степени поддерживал и его. На самом деле я был за классный бой, но больше я все-таки болел за своего земляка, ничего не мог поделать против родной крови.
Бергкамп 10
Бек_07_15_65 ну подколол)))
11:10
Бек_07_15_65
Бергкамп 10 Не неси бред))) осетины, а не осетинцы)
11:04
refes
Только он не победил, а получил победу решением судей.
10:52
Бергкамп 10
artfin48548 не неси бред!Дзагоев тоже Россиянин!они осетинцы оба вопрос в этом
10:42
artfin48548
Вапшето Гассиев россиянин...
10:27
waleriy
Еще один неадекват болеет за чужестранцев
10:17