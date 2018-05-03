AIBA продолжит сотрудничество с МОК по поводу изменений в управлении организацией

Международная ассоциация бокса (AIBA) продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросам изменений в управлении организацией, информирует ТАСС со ссылкой на заявление AIBA.

Ранее исполком МОК принял решение продлить приостановление финансирования AIBA, а также потребовал от ассоциации до 30 апреля нынешнего года предоставить отчет о состоянии дел в организации. Отчет был представлен на исполкоме МОК, который проходил в Лозанне 3 мая. В МОК отметили прогресс AIBA в решении некоторых вопросов, однако остается озабоченность в отношении управления организацией, а также финансовой и спортивной целостности. Глава МОК Томас Бах заявил, что бокс останется в программе Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в Буэнос-Айресе.

В заявлении AIBA отмечается, что организация и впредь будет сотрудничать с МОК. В настоящее время AIBA проводит полный организационный анализ доклада МОК. Следующие шаги для нормализации ситуации в организации будут обсуждаться на исполкоме AIBA в июле 2018 года.

В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в Пхенчхане, МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, организацией в настоящее время руководит Гафур Рахимов. Кроме того, Бах допустил, что бокс может быть исключен из программы Олимпийских игр 2020 года в Токио.