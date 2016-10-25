00:56 | БОКС — Профессиональный

Агент Джошуа подтвердил информацию о переносе боя с Кличко

0
0
0

Бой Владимира Кличко и чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа 10 декабря не состоится. Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Херн. Причиной послужила травма украинского спортсмена. Поединок может пройти в марте или апреле 2017 года. При этом Джошуа намерен провести бой 10 декабря, и сейчас его команда занимается поиском соперника.

– Мы вели переговоры с Кличко и его командой, – приводит слова Херна Daily Mail. – Учитывая травму Владимира и то, что до боя остается всего шесть недель, мы вынуждены изменить планы.

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ