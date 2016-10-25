Агент Джошуа подтвердил информацию о переносе боя с Кличко

Бой Владимира Кличко и чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа 10 декабря не состоится. Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Херн. Причиной послужила травма украинского спортсмена. Поединок может пройти в марте или апреле 2017 года. При этом Джошуа намерен провести бой 10 декабря, и сейчас его команда занимается поиском соперника.

– Мы вели переговоры с Кличко и его командой, – приводит слова Херна Daily Mail. – Учитывая травму Владимира и то, что до боя остается всего шесть недель, мы вынуждены изменить планы.