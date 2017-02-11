Адвокат Поветкина: "Вердикт присяжных будет вынесен 13 февраля"

Алексей Карпенко, адвокат российского боксера Александра Поветкина, сообщил, что решение присяжных по делу против американца Деонтея Уайлдера будет вынесено в понедельник. Коллегия должна ответить на один вопрос - употреблял ли Поветкин мельдоний начиная с 1 января 2016 года, когда это вещество было запрещено.

Вердикт не будет окончательным решением суда, в котором Поветкин и Уайлдер имеют взаимные претензии. Сторона американца обвиняет россиянина в срыве боя, который должен был пройти в мае 2016 года в Москве и требует 5 миллионов долларов. Компания Поветкина требует от Уайлдера 34,5 миллиона за срыв поединка и распространение порочащих сведений.

- Полагаю, что жюри будет совещаться в течение нескольких часов и вынесет решение в обед или к вечеру, - приводит ТАСС слова Карпенко. - Мы сейчас находимся на первом этапе. Решаем очень важный и в чем-то определяющий вопрос. От ответа зависит очень многое в этом деле.