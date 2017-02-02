Адвокат: "Очевидно, что остарин попал в организм Поветкина случайно"

Адвокат российского боксера Александра Поветкина, старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко отметил, что ничего страшного не произошло. Напомним, сегодня стало известно, что допинг-проба "Б" россиянина дала положительный результат на остарин.

– Проба В, которая была вскрыта, лишь подтвердила результат пробы А. Ничего смертельного не произошло, - отметил Карпенко. - Эксперты, которые сейчас работают над заключениями по этой истории, говорят о том, что Поветкин сдал восемь анализов, и все они "чистые", кроме одного. "Грязный" находится на уровне погрешности работы оборудования. Это минимальная доза, которая свидетельствует только об одном: вещество попало в организм случайно. Если бы было намеренное применение допинга, то все пробы были бы "грязными" и количество вещества было бы очень большим. Остарин долго выводится из организма.

Такие случаи многократно встречались в истории спорта. Например, со Стиверном – соперником Поветкина, причем при подготовке к бою с самим Поветкиным. Команда Стиверна доказала, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена в минимальных количествах с некачественным спортивным питанием. Препарат находился в составе, но не был указан на упаковке. Стиверн был оправдан.