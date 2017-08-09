Адонис Стивенсон: "У Макгрегора нет шансов на победу в поединке с Мейуэзером"

Чемпион мира по версии WBC Адонис Стивенсон уверен в том, что Флойд Мейуэзер-младший одержит победу над Конором Макгрегором в поединке по правилам бокса. По его словам, ирландец будет стараться выиграть по очкам, но соперник выдержит его натиск.

Напомним, что поединок Макгрегор – Мейуэзер-младший пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.

- Мейуэзер справится с натиском Макгрегора в первых раундах. Ирландец едет в Лас-Вегас, чтобы выиграть по очкам, - приводит Boxing Scene слова Стивенсона. - У него нет шансов на победу, но он может покинуть ринг с высоко поднятой головой.

Флойд не прекращал тренировки после завершения карьеры. Он занимался. Мне кажется, что он может делать это еще много лет. Макгрегор же научился хорошо продавать. И он может гордиться тем, что сделал, даже не имея шансов на победу.

Мейуэзер против Макгрегора. Деньги и понты