Адонис Стивенсон: "Ковалев и Уорд имеют равные шансы на победу"

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон в преддверии боя между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, который состоится в ночь с субботы на воскресенье, высказал мнение о том, что шансы соперников на победу будут равны. На кону поединка будут стоять принадлежащие Ковалеву титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO. Уорд выйдет на ринг в статусе претендента.

– Считаю, что шансы соперников на победу в этом бою будут равны, – приводит boxingscene.com слова Стивенсона. – Я с огромным интересом буду наблюдать за поединком дома у экрана телевизора. – Победитель получит право выйти на ринг против обладателя титула чемпиона мира по версии WBC, который принадлежит мне. Я – король полутяжелого веса. Так что фактически соперники будут биться за право претендовать на королевский титул.

Отметим, что Ковалев и Уорд не потерпели ни одного поражения в своей карьере на профессиональном ринге. В 30 боях россиянин одержал 29 побед, 26 из которых были добыты нокаутом. 32-летний американец, который младше Ковалева на один год, выходил победителем во всех своих 30 боях, при этом Уорд 15 раз одерживал победу нокаутом.