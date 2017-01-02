Адонис Стивенсон: "Бой Ковалева и Уорда был упорным, теперь я хочу объединить титулы"

Чемпион мира по версии WBC Адонис Стивенсон выразил желание провести объединительный бой с обладателем титулов IBF, WBA, WBO Андре Уордом. Ранее американец решением судей одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым, отобрав его титулы.

- Это был хороший бой, который проходил в упорной борьбе, - приводит Boxinscene слова Стивенсона. – Мне кажется, что в этом поединке победил Уорд. Я же хочу объединить все пояса. Если этого хочет и Уорд, а я сомневаюсь, что он боится, мы можем организовать такой бой. Я готов ко всему, что может произойти на ринге.