10:09 | БОКС — Профессиональный

Адонис Стивенсон: "Бой Ковалева и Уорда был упорным, теперь я хочу объединить титулы"

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Чемпион мира по версии WBC Адонис Стивенсон выразил желание провести объединительный бой с обладателем титулов IBF, WBA, WBO Андре Уордом. Ранее американец решением судей одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым, отобрав его титулы.  

- Это был хороший бой, который проходил в упорной борьбе, - приводит Boxinscene слова Стивенсона. – Мне кажется, что в этом поединке победил Уорд. Я же хочу объединить все пояса. Если этого хочет и Уорд, а я сомневаюсь, что он боится, мы можем организовать такой бой. Я готов ко всему, что может произойти на ринге.

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Материалы REN-TV

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