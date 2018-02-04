Абель Санчес: "Все прошло по плану Гассиева"

Абель Санчес, тренер российского боксера Мурата Гассиева, отметил, что его команда выплонила план на бой с кубнцем Юниером Дортикосом. Также он подчеркнул, что соперник показал прекрасный бокс.

- Хотел бы не согласиться с Дортикосом, он никого не разочаровал, - приводит "Р-Спорт" слова Санчеса. - Его болельщики должны быть удовлетворены, он показал прекрасный бой. Он показал то, что мы ждали. Все прошло по нашему плану. Я говорил Мурату, что рано или поздно он его поймает. Так и произошло, хотя в первых раундах Дортикос нанес определенный урон.

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