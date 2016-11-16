20:32 | БОКС — Профессиональный

Абель Санчес: "Уорд еще не готов к бою с Ковалевым"

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Известный тренер Абель Санчес считает, что в ближайшем бою Сергей Ковалев победит Андре Уорда. Россиянин будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF в полутяжелом весе.

– Уорд не так резок, причем не только технически, но и ментально, – цитирует Boxingscene Санчеса. – Уорд провел бой с Баррерой, но ему нужно было еще несколько таких поединков, чтобы продвинуться. Люди говорили, что Уорд уже готов, но это не так. И вы это увидите. Уорд не лучшим образом подготовился к встрече с Ковалевым. Ему бы еще пару боев с соперниками уровня Барреры, чтобы подтвердить готовность к бою с россиянином.

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Материалы REN-TV

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