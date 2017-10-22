Абель Санчес: "Полтора года назад сказал, что Гассиев будет следующим Головкиным"

Тренер чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурата Гассиева Абель Санчес поделился планом на бой против поляка Кшиштофа Володарчика. В третьем раунде россиянин нанес сопернику мощный удар по печени, после которого поляк не смог подняться.

- Думали, что Кшиштоф нас заставит поработать побольше, - цитирует Санчеса BoxingScene. - У Кшиштофа гораздо больше боев на профессиональном ринге. Мы хотели, чтобы Мурат быстрее прогрессировал. В целом все пошло так, как я и задумывал. Полтора года назад я сказал, что Гассиев выйдет из моего зала следующим Головкиным.

В бое я хотел, чтобы он быстрее сокращал дистанцию. Раньше он просто бил и думал, что все само произойдет, вместо того, чтобы делать все самому. Поэтому я хотел, чтобы он нашел дистанцию и возможность. Он внял моим советам и нашел этот удар.