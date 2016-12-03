Абель Санчес: "Поединок Шафикова и Комми можно назвать боем года"

Тренер Дениса Шафикова Абель Санчес выразил мнение, что бой россиянина и ганца Ричарда Комми можно назвать поединком года, хотя где-то он не был идеальным. В пятницу Шафиков одержал победу над Ричардом Комми из Ганы в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Бой, прошедший в Москве, завершился победой россиянина раздельным решением судей. Обладателем пояса IBF в легком весе является американец Роберт Истер-младший.

– Это был отличный бой, – приводит "Р-Спорт" слова Санчеса. – Если не это бой года, то что? Я бы именно так и сказал. Денис понимал, что соперник – парень жесткий, надо было оставаться сконцентрированным до конца. Местами бой был такой близкий! Здорово, у ринга работали нейтральные судьи, всё было объективно. Он (Шафиков) полностью выполнил свое задание на этот бой, думаю, что он и сам это видит. Конечно, не скажу, что бой был идеальным – нет, но мы одержали победу. Теперь начинаем поход за титулом.

В титульном бою Шафикову нужно быть агрессивным, нужно быть сконцентрированным, делать все те вещи, которые он не сделал сегодня. Однако в целом он сегодня сделал почти все, и поэтому мы победили.

Я хотел, чтобы Денис все время находился в действии. Это его игра, тот стиль, какой должен быть. И его работа в начальных раундах дала результат в концовке: соперник был уставшим, вымотанным, уже не мог так активно работать на ногах. Это позволяло нам реализовывать наш план. Перед последними раундами в перерыве я напомнил ему про бой с кубинцем Рансесом Бартелеми, где мы отдали чемпионские раунды. Ни в коем случае нельзя было повторить эту ошибку.