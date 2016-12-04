Абель Санчес: "Гассиев выполнил план на бой"

Тренер боксера Мурата Гассиева Абель Санчес отметил, что его подопечный хорошо провел бой с россиянином Денисом Лебедевым. По его словам, план на поединок был выполнен. Сегодня Гассиев победил соотечественника Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,7 кг.

- Мурат выполнил план на бой, - цитирует ТАСС Санчеса. - Мы достигли необходимого результата, жаль, что не удалось закончить раньше. Но и такой результат нас устраивает, Мурат доминировал.