50 Cent вслед за Макгрегором высмеял Мейвезера

Известный американский рэп-исполнитель 50 Cent вслед за бойцом UFC Конором Макгрегором высмеял экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера. Следующим соперником боксера станет японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

Поединок пройдет в Токио 31 декабря. Для Мейвезера этой первый бой в карьере по правилам смешанных единоборств (ММА).

- Чемпиону лучше драться с таксистом Uber перед тем, как налоговая снова накроет его, - цитирует 50 Cent TMZ Sports. - Лучше заплатите за просмотр моей задницы, и мы выложим это на YouTube.

Флойд, что случилось с Геннадием Головкиным, что ты не смог найти его номер телефона? Иди ты с этим дерьмом. Чемпион превратился в циркача. Сауль Альварес по крайней мере дерется с убийцами.