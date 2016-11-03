22:39 3 ноября | БОКС

Заседание по делу подозреваемого в допинге Алояна прошло в CAS

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Миша АЛОЯН.ВАДА снова говорит языком хакеров. Боксер Алоян под подозрением

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Миши Алояна, который подозревается в употреблении запрещенных препаратов, прошло в Лозанне.

– У нас завершилось заседание суда. Были заслушаны стороны, но решения пока нет, – приводит ТАСС слова российского боксера.

Алоян был упомянут в документах, которые опубликовала хакерская группа Fancy Bears. Согласно этим документам ВАДА допускало применение запрещенных веществ 127 атлетами из разных стран, в число которых попал единственный представитель России – Алоян. Согласно данным, его допинг-проба, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан. Если вина спортсмена будет доказана, то он может лишиться серебряной медали Олимпийских игр 2016 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3758486

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