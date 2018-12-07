Выиграй билеты на бокс!

"СЭ" проводит розыгрыш билетов на матчевую встречу по боксу между сборной России и сборной мира! Для участия в конкурсе нужно вступить в нашу группу в социальной сети "ВКонтакте" и сделать репост конкурсной записи. Победителей мы назовем сегодня в нашей группе в 21.00.

Матчевая встреча по боксу между сборной России и сборной мира состоится 9 декабря, в 18:00 по московскому времени, в ГЦКЗ "Россия". Боксерское шоу приурочено к празднованию Дня героев Отечества.

Состав сборной России сформируют чемпионы страны среди любителей, а против них будут драться победители планетарных первенств и Олимпийских игр. В рамках шоу состоятся следующие поединки:

57 кг. Альберт Батыргазиев (Россия) – Чатчаи Будти (Таиланд)

69 кг. Шахабас Махмудов (Россия) – Икболджон Холдаров (Узбекистан)

75 кг. Глеб Бакши (Россия) – Осли Иглесиас Эстрада (Куба)

63 кг. Алексей Мазур (Россия) – Оганес Бачков (Армения)

81 кг. Имам Хатаев (Россия) – Хулио Сезар де ла Крус (Куба)

52 кг. Тамир Галанов (Россия) – Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

91+ кг. Иван Верясов (Россия) – Карти Томас (Ирландия)

91 кг. Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Эрисланди Савон (Куба).

Также в этот вечер состоятся несколько боев профессиональных боксеров в которых выступят Илья Квасников, Федор Глазков, Артем Сусленков и Шигабудин Алиев.

Специальными гостями матчевой встречи станут олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев и Егор Мехонцев.