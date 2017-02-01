Вскрытие пробы "Б" Поветкина снова перенесено

Проба "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина не будет вскрыта, как планировалось ранее, сегодня в США, процедура снова перенесена, сообщил "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.
Поединок Поветкина с американцем Бремейном Стиверном, запланированный на 17 декабря в Екатеринбурге, не состоялся из-за допинг-пробы россиянина, которая дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом концентрация вещества измерялась пикограммами. Однако Поветкин все же провел поединок, его соперником стал запасной боксер Йоанн Дюопа, которого он нокаутировал.
По данным "СЭ", команда Поветкина запросила перенос, но новая дата вскрытия пока не известна. (Елена СОБОЛЬ)
Kharyok1
Что вы тут визжите как недорезанные. Вскрытие перенесено, т.к. команда Поветкина вновь, уже 2-й раз, не явилась на вскрытие пробы "Б" и попросила о переносе. Процедуру перенесли на неопределенный срок.
16:13 1 февраля
saber1
Делают дырки в стене?
11:21 1 февраля
shpasic
никак вскрыть не могут)
10:56 1 февраля
GiantTemo
ЮКИ подменить Не успели!Дон поможет! __________________ Перенос всё время происходит по просьбе команды Поветкина! Похоже, Юки абсолютно прав!
10:48 1 февраля
ALEX***di.ru
За два месяца поцарапать нормально не смогли))). Интересно банку с маринованными огурцами тоже 2 месяца дома открывают?
09:41 1 февраля
ЮКИ
подменить Не успели!Дон поможет!
08:59 1 февраля