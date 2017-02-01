Вскрытие пробы "Б" Поветкина снова перенесено

Проба "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина не будет вскрыта, как планировалось ранее, сегодня в США, процедура снова перенесена, сообщил "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.

Поединок Поветкина с американцем Бремейном Стиверном, запланированный на 17 декабря в Екатеринбурге, не состоялся из-за допинг-пробы россиянина, которая дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом концентрация вещества измерялась пикограммами. Однако Поветкин все же провел поединок, его соперником стал запасной боксер Йоанн Дюопа, которого он нокаутировал.

По данным "СЭ", команда Поветкина запросила перенос, но новая дата вскрытия пока не известна. (Елена СОБОЛЬ)