Власов проиграл Гловацкому в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии

Российский боксер Максим Власов​ уступил в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе поляку Кшиштофу Гловацкому. Бой проходил в эту субботу, в США.

Поединок длился 12 раундов и завершился победой поляка единогласным решением судей со счетом 115:112, 117:110, 118:110.

32-летний россиянин потерпел третье поражение на профессиональном ринге при 42 победах (25 – нокаутом). Гловацкий одержал 31-ю победу (19 – нокаутом). 32-летний поляк проиграл только один бой в карьере.

Власов является обладателем титула чемпиона по версии WBC Baltic (2014—2015) в полутяжелом весе, WBA International (2016—н.в.), WBC Silver (2018—н.в.) в 1-м тяжелом весе.