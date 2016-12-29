15:03 | БОКС

Владимир Уйба: "В случае с Алояном – вопрос не в том, чтобы отнять медаль у спортсмена, а в том, чтобы отнять медаль у российского спортсмена"

0
0
0

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба отметил, что Миша Алоян воспользовался каплями для носа, которые содержали запрещенный туаминогептан, по привычке. По его словам, терапетивческое исключение боксеру не успели оформить из-за плотного графика тренировок спортсмена. Напомним, что спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали Олимпиады-2016 за употребление допинга.

 
Миша АЛОЯН.ВАДА снова говорит языком хакеров. Боксер Алоян под подозрением

– Да нет никакой чьей-то вины. Есть хроническая заложенность носа, ну не дышит нос у него, – цитирует "Р-Спорт" Уйбу. – Человек постоянно пользуется каплями. Мы это профилактируем, но, чтобы этим заниматься, нужно проводить целые специализированные мероприятия. К тому времени, как он поехал в Рио-де-Жанейро, мы это не сделали.

Но не потому, что мы или он не хотели. А потому, что график тренировок такой, что он из него не мог выпасть. Естественно, он был предупрежден, что эти капли использовать нельзя. Но если человек привык, он даже не задумывается – взял и прыснул... Тут же появились ребята с пробирками.

Если бы нормальный подход был... А при таком подходе, когда на пустом месте ищут бугорок, сложно сказать. Думаю, что они будут додавливать, использовать все, чтобы отнять награду. Но тут вопрос не в том, чтобы отнять медаль у спортсмена, а в том, чтобы отнять медаль у российского спортсмена.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161229/1114391200.html

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ