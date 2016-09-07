Владимир Кличко: "Исправлю свою ошибку в бою с Фьюри"

Украинец Владимир Кличко уверен в победе над британцем Тайсоном Фьюри в матче-реванше. Сегодня были утверждены время и место проведение поединка – 29 октября, Манчестер. Изначально поединок был запланирован на 9 июля в Манчестере, но был отложен из-за травмы британца.

Напомним, что в ноябре 2015 года Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

– Дата реванша окончательно зафиксирована. Я исправлю свою ошибку 29 октября на "Манчестер Арене", – написал Кличко в своем твиттере.