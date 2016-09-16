Владимир Кличко: "Допинг-тесты перед боем с Фьюри - великолепно"

Украинец Владимир Кличко в преддверии реванша с британцем Тайсоном Фьюри рассказал о своем отношении к допингу. По словам боксера, его не волнуют слушания по допинг делу Фьюри в UKAD (Британское антидопинговое агентство).



- В договоре закреплено, что обе стороны будут подвержены случайному допинг–тестированию, - цитирует Кличко klitschko-brothers.com. - Великолепно. Это очень хорошо. В целом мое мнение о допинге в спорте является отрицательным. Этого не должно быть, особенно в боксе, потому что здесь ты побеждаешь, побив кого-то. Мое мнение крайне отрицательное обо всем, что связано с допингом в спорте в целом, особенно в боксе. Как профессиональный спортсмен вот уже 20 лет я проходил тестирования постоянно не протяжении 20 лет моей карьеры.



Меня это не волнует дело Фьюри в UKAD. Это не мое дело. Я не хочу терять концентрацию, отвлекаясь на что-то еще. Это все вторично. Что бы это ни было. Я делаю свою часть: прохожу допинг–тесты, тренируюсь и готовлюсь, а все остальное не в моей власти.