21:58 | БОКС

Виталий Мутко: "Федерация бокса России - для меня загадка"

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Министр спорта России Виталий Мутко не понимает решение Федерации бокса России искать нового тренера для национальной команды и рассматривать в качестве кандидатов на этот пост иностранных специалистов. Ранее известно, что в на пост одного из наставников сборной предложена кандидатура кубинца Умберто Орты Домингеса.

– Кем это предложено?, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Во-первых, надо разобраться самой федерации – когда выборы, кто там будет... Здесь не поймешь, что у них там происходит на самом деле в федерации. С одной стороны, признаем успешным выступление, удовлетворительным. С другой стороны, почему-то тренера начинаем искать нового. Мне пока непонятно. Эта федерация - для меня загадка.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161013/1110729844.html

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