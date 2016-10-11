Виктор Рыбаков: "Как-то очень быстро забывается, что результаты у нашего бокса были именно при Хусаинове"

14 октября в Подольске пройдут выборы президента Федерации бокса России. Свои кандидатуры на эту должность выдвинули несколько известных в мире бокса людей. Свое мнение по поводу создавшейся ситуации высказал Виктор Рыбаков, известный советский боксер, 4– кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

– Сейчас заявку на участие в выборах подали два серьезных кандидата – Евгений Муров и Эдуард Хусаинов. Конечно, там есть заявки еще от других людей, но все прекрасно понимают, что основная борьба развернется между ними.

– Да, конечно, я знаком лично с обоими кандидатами. С Эдуардом в юности вместе тренировались в составе олимпийской сборной СССР, представляли ЦСКА. Я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на этот пост. Я очень уважаю и Евгения Алексеевича Мурова. Он – многогранная и уважаемая личность, в прошлом очень помогал Федерации бокса России и, я уверен, будет помогать и в дальнейшем. Но мое мнение таково, что руководителем любой федерации должен быть человек, который занимался этим видом спорта, показывал неплохие результаты на российских и международных соревнованиях. Человек, который знает не понаслышке об этом виде спорта.

Евгений Муров как фигура, имеющая серьезный политический вес, должен возглавлять, к примеру, Попечительский совет ФБР. В самой же федерации очень много боксерских нюансов. Что касается Хусаинова, то он уже был президентом ФБР. И как-то очень быстро забывается, что отличные результаты у советского и российского бокса были именно при Хусаинове. Также люди забывают о том, что Хусаинов был президентом Европейской ассоциации любительского бокса (ЕАБА) и первым вице-президентом мировой ассоциации (АИБА). Я помню отлично тот момент, когда на выборах в ЕАБА ему отдали предпочтение представители 39 стран. И ни одного человека не было против. (Юлия ЖЕМАЛЕВА)

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