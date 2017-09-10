Вангек снова победил Гонсалеза и защитил титул WBC

Тайландский боксер Висаксил Вангек защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета во втором наилегчайшем весе в бою-реванше с Романом Гонсалесом из Никарагуа. Представитель Тайланда одержал победу нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, в марте Вангек также победил. Тогда спортсмены провели все 12 раундов, а судьи выставили счет 114-112, 114-112, 113-113 в пользу боксера из Тайланда. Напомним, что для Гонсалеса это поражение стало первым в карьере при 46 победах. На счету Вангека 42 победы, четыре поражения и одна ничья.