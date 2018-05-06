Ванес Мартиросян: "Головкин - адский боец"

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян заявил, что его противник, чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадий Головкин удивил своей силой. Спортсмен назвал казахстанского боксера адским бойцом.

– Головкин – просто адский панчер, – цитирует sports.kz Мартиросяна. – Каждый его удар был с одной и той же силой. До тайминга не дошло. Простой сказался на мне, но Головкин удивил меня свой силой. Он адский боец.

Напомним, что Головкин во 2-м раунде отправил Мартиросяна в нокаут. 36-летний казахстанец в 20 боях подряд защищает свой титул чемпиона мира, что является рекордом.