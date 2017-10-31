Валерий Брудов: "Бивол уже является звездой, он явный фаворит в бою с Броадхерстом"

Бывший временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов отметил, что боксе Дмитрий Бивол – один из лидеров во всем мире в своей весовой категории. Брудов также считает россиянина явным фаворитом в предстоящем бою против австралийца Трента Броадхерста.

– Дмитрий Бивол – классный боксер, мне нравится, как он боксирует и действует, – цитирует "Р-Спорт" Брудова. На мой взгляд, это один из лидеров во всем мире в своей весовой категории пока. Дима уже является взошедшей звездой, ему остается только подтвердить это несколькими крутыми боями. Но повторюсь, Дима боксирует на высочайшем уровне, и в предстоящем бою Дима является явным фаворитом.

Напомним, что бой Бивол - Броадхерст состоится 4 ноября в Монако.