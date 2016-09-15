ВАДА уведомляло Алояна о положительной допинг-пробе во время Олимпиады

Тренер серебряного призера Олимпиады-2016 Миши Алояна Эдуард Кравцов выразил уверенность, что его подопечный избежит дисквалификации за положительную допинг-пробу. В четверг хакерская группа Fance Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждается, что по меньшей мере 25 атлетов из восьми стран принимали допинг. В их число вошел и Алоян.

- Нас уведомляли об этом положительном допинг-тесте, на подготовке во время сбора в Сочи он простыл и принял капли, которые разрешены в тренировочном процессе, но не в соревновательном, ведется расследование, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Пока Алоян отдыхает, сейчас будет проведено расследование со стороны ВАДА, на контроле ситуацию держит Олимпийский комитет России. Если не будет никакой ангажированности, о дисквалификации никакой не может быть и речи.

Никто не отрицает сложившуюся ситуацию. Капли эти были выписаны по назначению врача, принимались только в тренировочный период по согласованию доктора команды. В соревновательный период, разумеется, спортсмен их не принимал, возможно, остался какой-то остаточный эффект. Уже написаны объяснительные, есть чеки от доктора. Олимпийский комитет занимается этим процессом, были объяснительные отправлены в WADA. В 99 процентах случаев спортсмены отделываются выговорами, ничего тут такого нет в этом случае.