Усик объяснил, когда будет готов кричать 24 часа "Слава Украине"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, 31-летний украинский боксер Александр Усик заявил, что будет готов кричать "Слава Украине" только тогда, когда политики вернут мир в его страну, сообщает "Рен ТВ".

По его словам, люди, которые пытаются "повесить" на него награду Героя Украины после победы над россиянином Муратом Гассиевым, должны оставить его в покое.

- Есть много людей, которые что-то кричат. Я хочу сказать, что я готов 24 часа кричать, если бы эти люди вернули в мою страну мир, - сказал Усик 1 августа на пресс-конференции в Киеве.

Ранее "Спорт Экпресс" собрал реакцию на заявление Усика об отказе от звания Героя Украины.