Усик не намерен менять украинское гражданство на российское

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, не сменит гражданство на российское. По его словам, подобных предложений ему не поступало.

- Нет, мне никто не предлагал никогда сменить гражданство. Если бы мне даже предложили, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня все есть, - сказал Усик в эфире телеканала "112 Украина". - Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде. Пускай весь мир предложит гражданство - я буду везде ездить и все, мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего.

Напомним, Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, завоевав при этом Кубок Мохаммеда Али.