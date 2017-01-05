Уорд может завершить карьеру до реванша с Ковалевым?

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг американец Андре Уорд может завершить карьеру. По его словам, сейчас ему нужно время для размышления. Напомним, что он завоевал свои титулы в бою с россиянином Сергеем Ковалевым. По контракту этого боя Ковалеву положен реванш с Уордом.

– Сейчас я хочу насладиться свои временем. На самом деле мне больше не нужно драться, – цитирует Уорда rollingstone.com. – Я выполнил все, что я хотел выполнить. Теперь речь не идет о деньгах. Просто бог благословил меня до сих пор иметь возможность делать это и любить. Мне действительно нужно время, чтобы удостовериться в том, что каждое следующее решение или следующий бой станут верными. Если же это не так, то не вижу смысла продолжать.

В следующие несколько месяцев мне придется столкнуться со сложными решениями. С боксом шутки плохи. Я делаю это уже долгое время, поэтому должен быть реальный смысл продолжать. Мы примем коллективное решение вместе с моей командой и женой. Оно будет правильным.