Умар Кремлев: "Россия не получила женский чемпионат Европы по боксу из-за статуса РУСАДА"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, почему Россия не смогла получить право проведения чемпионата Европы по боксу среди женщин.

Изначально планировалось, что чемпионат с 10 по 19 мая примет польский город Владыславово. Но польское правительство не нашло средств для организации турнира.

– О проблемах у польской стороны стало известно в середине апреля, – приводит Team Russia слова Кремлева. – Мы выразили готовность провести соревнования в нашей стране, заверив, что сможем за месяц подготовиться надлежащим образом. Но, поскольку РУСАДА не восстановлено в правах, Европейская боксерская конфедерация не приняла наше предложение. Чемпионат пройдет в Софии, принимавшей и предыдущее европейское первенство среди женщин в ноябре 2016 года. Уверен, что в Болгарии хорошо проведут турнир, хотя мы смогли бы сделать это еще круче.

Соревнования пройдут в Софии (Болгария) с 4 по 13 июня.