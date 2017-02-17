Умар Кремлев: "Прогресса в работе Лебзяка во главе боксеров не было, у Меньшикова – есть"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подчеркнул, что в работе Олега Меньшикова во главе российских боксеров есть прогресс, в отличие от Александра Лебзяка. Сегодня Меньшиков был назначен новым главным тренером сборной на заседании исполкома ФБР.

– Единогласно утвердили Меньшикова, в течение года будем смотреть, – приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. – Ему есть что показать, у него есть чемпионы мира. У него колоссальные результаты. Лучше него мы пока никого не видели, нет того, кто сможет составить ему конкуренцию. Лебзяк уже был, никакого продвижения не показал, а Меньшиков это сделал.

Мы сперва рассматривали Шидловского на пост мужского тренера, но потом приняли другое решение. Срок контракта со специалистами – год. В любом случае будем смотреть по итогам года. Шидловский поднимал молодежь, были результаты. Было принято решение, что каждый член исполкома будет курировать какое-то направление.