16:52 | БОКС

Умар Кремлев: "Прогресса в работе Лебзяка во главе боксеров не было, у Меньшикова – есть"

0
0
0
0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подчеркнул, что в работе Олега Меньшикова во главе российских боксеров есть прогресс, в отличие от Александра Лебзяка. Сегодня Меньшиков был назначен новым главным тренером сборной на заседании исполкома ФБР.

– Единогласно утвердили Меньшикова, в течение года будем смотреть, – приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. – Ему есть что показать, у него есть чемпионы мира. У него колоссальные результаты. Лучше него мы пока никого не видели, нет того, кто сможет составить ему конкуренцию. Лебзяк уже был, никакого продвижения не показал, а Меньшиков это сделал.

Мы сперва рассматривали Шидловского на пост мужского тренера, но потом приняли другое решение. Срок контракта со специалистами – год. В любом случае будем смотреть по итогам года. Шидловский поднимал молодежь, были результаты. Было принято решение, что каждый член исполкома будет курировать какое-то направление.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170217/1116467846.html

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ