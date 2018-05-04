Умар Кремлев: "Исключения бокса из Игр не произойдет. Этот вид спорта – флагман Олимпийского движения"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил уверенность в том, что бокс не будет исключен из программы летней Олимпиады. По его словам, такое нововведение равносильно отсутствию хоккея на зимних Играх.

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах​ в феврале 2018 года заявил, что организация оставляет право пересмотреть включение бокса в программу Олимпиады-2020.

– Я уверен, что исключение бокса из программы Игр не произойдет, – цитирует ТАСС Кремлева. – Я не представляю Олимпийские игры без бокса. Наш вид спорта является флагманом всего олимпийского движения. Это то же самое, как зимняя Олимпиада без хоккея. Такая же ситуация была со спортивной борьбой.

Конечно, был негатив от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), но сейчас я вижу позитивное движение этой организации. Она решила проблемы с долгами. Думаю, AIBA будет колоссально развиваться в ближайшее время. В ноябре этого года в Москве пройдет конгресс, после которого будут улажены все споры и разногласия. Через год или два все вернется в свое русло.

В конце апреля AIBA предоставила МОК отчет о реформах в организации и позже была признана соответствующей всем требованиям ВАДА.